Националистические формирования ВСУ совершенно неожиданно предприняли контратакующие действия близ Артемовска. Они попытались установить контроль над поселком Кодема, который является плацдармом ВС РФ для наступления на Бахмут, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Киев рассчитывал на эффект неожиданности, надеялся застать союзные силы врасплох. Но ВС РФ и Народная милиция ДНР сумели отразить первую волну контрнаступления и сейчас уверенно отбиваются, надежно удерживая населенный пункт под своим контролем.

Напомним, что линия Зайцево-Кодема является весьма важной для союзных сил, так как позволяет начать штурм Артемовска сразу с двух сторон, взять боевиков в кольцо и отрезать их от снабжения. Это понимают и ВСУ, поэтому и предприняли попытку неожиданной контратаки.