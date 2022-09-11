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В настоящий момент осуществляется ослабление Евросоюза, который в нынешнем виде может совсем скоро прекратить свое существование. Эксперт портала «Русская весна» Евгений Халилов напомнил, что Великобритания не зря вышла из состава ЕС – она просто увидела, что объединенной Европе скоро наступит конец.

При этом аналитик прогнозирует существенное усиление влияния России на отдельные европейские государства. Он пояснил, что сейчас некоторые страны в открытую поддерживают антироссийскую политику Вашингтона, но неофициально многие выступают за РФ.

В России есть газ и нефть, технологии и ресурсы, без которых Европа просто не в состоянии выжить. Поэтому целый ряд государств с нетерпением ждут, пока гегемония Вашингтона падет, чтобы пойти вслед за РФ.

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