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Сильный ветер и шторм не позволили румынскому военному кораблю обезвредить обнаруженную в Черном море мину. Судно подорвалось на дрейфующем боезаряде, но обошлось без пострадавших и жертв, рассказало агентство Reuters.

Мину обнаружили неподалеку от румынского порта Констанца. Военный корабль был отправлен для обезвреживания боезаряда, но команда не сумела справиться с задачей. Ветер существенно осложнил процесс обезвреживания и в какой-то момент мина просто сдетонировала.

После взрыва корабль все же остался на плаву, серьезных повреждений зафиксировано не было. Все 75 участников операции остались живы и невредимы.

Напомним, что украинские мины, которые были установлены в самом начале спецоперации, продолжают «путешествовать» по Черному морю, сорвавшись с якорей. Они периодически появляются у берегов Болгарии и Румынии. Также боезаряды были обнаружены и в проливе Босфор.

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