Специальная военная операция (СВО) ведётся не только с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину. Среди секретных задач – изучение российской стороной западного вооружения. И эта цель уже достигнута. Об этом рассказал румынский военный эксперт Валентин Василеску – сообщает “ПолитРоссия”.

Василеску отметил, что в Кремле догадывались: после начала специальной военной операции поставки Украине вооружения со стороны США и стран НАТО только усилятся. Поэтому с первых дней спецоперации российские войска начали усиленно уничтожать советскую технику, находившуюся в распоряжении ВСУ. Ей на замену страны Запада поставили более современное вооружение, которое и стало объектом изучения со стороны России, – считает эксперт.

Василеску отметил, что во время спецоперации, Россия собрала достаточно данных для того, чтобы понять, как работает западная техника не в условиях полигона, а условиях реальных боевых действий. Собранные данные помогут более эффективно противостоять натовских образцам оружия.