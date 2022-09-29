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Войска РФ окончательно вышли из Купянска и отдали националистическим формированиям железнодорожную станцию «Купянск-Узловая», но несмотря на это, они все еще продолжают боевые действия за город в Харьковской области, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

При этом он отметил, что ситуация очень сложная для российских военных. Киев пытается расширить подконтрольные территории вдоль левого берега реки Оскол и оказывают сильное давление на ВС РФ к югу от населенного пункта Боровая. Одновременно с этим противник перебрасывает дополнительные подразделения к северу от Купянская, на которые возлагается задача по выходу к границам ЛНР.

Рожин также напомнил, что продолжаются бои за Красный Лиман. Но здесь, несмотря на серьезное численное преимущество подразделений ВСУ российские ВС все же удерживают ситуацию под контроля и не дают националистическим формированиям даже приблизиться к городу.

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