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Многие предприятия “Ростеха” уже перешли на новый режим работы, их сотрудники трудятся сверхурочно и даже в выходные дни. Об этом РИА “Новости” рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что такие изменения связаны с частичной мобилизацией, которую президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Поскольку военнослужащих станет больше, то военной техники и прочего вооружения тоже понадобится больше, подчеркнули в “Ростехе”. В госкорпорации также отметили, что объёмы производства будут постепенно наращиваться.

На предприятия, которые входят в структуру государственной корпорации, приходится до 40 процентов всего российской оборонного заказа. “Ростех” производит вертолёты, самолёты, бронетехнику, артиллерийские системы и так далее.

Ранее сообщалось, что в рамках частичной мобилизации в России планируют призвать 300 тысяч человек. Речь идёт о резервистах. В первую очередь о тех, кто уже служил в армии и имеет востребованную в настоящее время военно-учётную специальность.

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