Украинский противотанковый ракетный комплекс «Стугна» разрабатывался таким образом, чтобы пробивать броню любых танков. Однако с российским Т-72 ему справиться не удалось, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты опубликовали видеозапись с моментом попадания противотанковой ракеты по боевой машине. Она попала точно по корпусу, но танк продолжил движение, несмотря на полученные незначительные повреждения. Кроме того, он по-прежнему мог вести огонь, поэтому нанес ответный удар по позициям противника.

По словам экспертов, танки Т-72 в ходе спецоперации на Украине неоднократно выдерживали атаки из ПТРК сохраняя способность передвигаться. Однако это были американские и британские комплексы. «Стугна» же является более мощной боевой системой, но и ей не удалось пробить прочную броню.