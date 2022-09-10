В ночных боях российский спецназ подключился к обороне на Изюмском направлении и дал достойный ответ пытавшемуся прорваться к городу противнику, рассказал портал «Русская весна». Сразу несколько атак ВСУ захлебнулись именно благодаря умелым действиям специальных подразделений ВС РФ.

Военные корреспонденты издания рассказали, что спецназовцы мгновенно обнаруживают противника, отслеживают все его передвижения, после чего наводят на врага артиллерийский огонь.

На сайте также появилась видеозапись одного из таких сражений, в ходе которого практически весь личный состав боевиков ВСУ был успешно ликвидирован. Оставшиеся в живых националисты были вынуждены сдаться в плен.

Напомним, что Киев уже несколько дней проводит наступление в Харьковской области. У него имеются локальные успехи, которые, впрочем, не способны изменить общий ход специальной военной операции ВС РФ.