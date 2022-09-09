Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» российский вертолет Ми-8, который одним заходом уничтожил РЛС и командный пункт противника, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук».

В телеграм-канале Минобороны РФ появилась видеозапись, на которой командир винтокрылой машины рассказал об успешно проведенной операции. Он объяснил, что вертолет обнаружил позицию войск противовоздушной обороны ВСУ по координатам, которые были переданы ему с земли.

Экипаж вертолета применил вооружение и разгромил не только ЗРК и РЛС, но и командный пункт противника.

«Когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что «прилетела какая-то «бешеная восьмерка», уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», – рассказал пилот Ми-8.

Военное ведомство также рассказало, что ударные вертолеты не только уничтожают позиции ВСУ, но и выполняют боевые задачи по поддержке подразделений с воздуха, транспортировке грузов, высадке десанта и сопровождению колонн с техникой ВС РФ.

Вам может понравиться

СП: В битве за Харьков Киев пошел ва-банк и поставил все на Балаклею

Отвлекая внимание ВС РФ контрнаступлением на Херсон, украинские войск неожиданно затеяли штурм Балаклеи в Харьковской области. Портал «Свободная пресса» объяснил, почему Киев сделал ставку именно на этот населенный пункт. «Обманный

“Скоро станет понятно, что имел в виду Путин”: Где Россия нашла новых мужественных бойцов

В одном из недавних своих выступлений президент РФ наградил ополченцев ЛНР и ДНР похвалой, заявив, что они часто ведут боевые действия лучше, чем профессиональные военные. Портал «Украина.ру» попытался разобраться, что

В США заявили, что контролируют передвижение своего вооружения по Украине

Соединённые Штаты Америки серьёзно относятся к предотвращению утечки своего вооружения с Украины на чёрные рынки и незаконного его распространения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 сентября – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 сентября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 9 сентября – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 9 сентября – ясно, до 22 °C |