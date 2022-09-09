Украинские военные прозвали «бешеной восьмеркой» российский вертолет Ми-8, который одним заходом уничтожил РЛС и командный пункт противника, а также зенитно-ракетный комплекс «Бук».

В телеграм-канале Минобороны РФ появилась видеозапись, на которой командир винтокрылой машины рассказал об успешно проведенной операции. Он объяснил, что вертолет обнаружил позицию войск противовоздушной обороны ВСУ по координатам, которые были переданы ему с земли.

Экипаж вертолета применил вооружение и разгромил не только ЗРК и РЛС, но и командный пункт противника.

«Когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что «прилетела какая-то «бешеная восьмерка», уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», – рассказал пилот Ми-8.

Военное ведомство также рассказало, что ударные вертолеты не только уничтожают позиции ВСУ, но и выполняют боевые задачи по поддержке подразделений с воздуха, транспортировке грузов, высадке десанта и сопровождению колонн с техникой ВС РФ.