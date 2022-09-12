Российский истребитель Су-35 атаковал и уничтожил систему противовоздушной обороны ВСУ. Для этой цели использовалась специальная противорадиолокационная ракета, сообщает Рен ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

На записи, представленной военным ведомством, командир экипажа истребителя рассказал, что в ходе боевого дежурства по курсу самолета была обнаружена радиоизлучающая цель. Командный пункт в ответ на сообщение о ней разрешил поражение мишени, которое и было успешно выполнено. Высокоточная ракета сама обнаружила РЛС противника и ударила точно по ней.

Сразу же после атаки самолет вернулся на базу, где традиционно проводится комплекс работ по обслуживанию воздушной машины и ее подготовке к следующему боевому вылету.