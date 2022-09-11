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Российский разведывательный беспилотник выполнял свою миссию на Херсонском направлении и снял видео атаки на позиции украинских боевиков истребителя ВКС России, рассказал портал «Военное обозрение». Журналисты также выложили запись на сайте.

На кадрах видно, как самолет отстрелил тепловые ловушки и сбросил бомбы на объект ВСУ, расположенный в зоне частной застройки. После этого летчик эффектно провел маневр уклонения, защищая истребитель от ударов вражеских переносных ЗРК. Сразу после бомбометания он резко сменил курс и ушел вправо.

Напомним, что ВСУ продолжают наступление и даже добиваются некоторых успехов в Херсонской и Харьковской областях. Однако даже в Киеве все чаще звучат заявления – что эти достижения – результат заваливания российских войск пушечным мясом и огромных потерь украинской армии.

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