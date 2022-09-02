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Бойцы российской армии продолжают лишать ВСУ вооружения, которое поставляют Киеву страны Запада. На харьковском направлении артиллеристы уничтожили готовую к работе гаубицу М777. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира артиллерийского подразделения. В публикации также приводятся кадры с места событий.

Уточняется, что гаубицу уничтожили из систем залпового огня “Град”. Обнаружение и ликвидация цели стала возможна благодаря слаженной работе различных подразделений ВС РФ, отметил собеседник агентства.

Усиленные поставки вооружения на Украину страны Запада начали после того, как стартовала специальная военная операция России в Донбассе. В Кремле неоднократно подчёркивали, что военная помощь США и НАТО Киеву не приближает переговорный процесс, а само иностранное вооружение является законной целью для российской армии в рамках спецоперации.

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