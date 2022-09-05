Последние сутки ничего не изменили в контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. Несмотря на продолжающиеся попытки боевиков идти вперед, ВС РФ уверенно удерживают позиции. Мало того, они завершают разгром украинского плацдарма под Андреевкой, откуда и начались первые контратаки.

Киев бросил в бой новых резервистов, но и это не помогло исправить ситуацию. ВС РФ сосредоточили артиллерийские удары на треугольнике Терновка — Лозовое — Костромка и успешно провели зачистку последнего населенного пункта.

Еще один плацдарм националистических формирований у Сухого Ставка также близок к полному уничтожению. Сейчас Киеву срочно придется предпринимать дополнительные меры, однако его запас идей уже полностью исчерпан. Впрочем, не исключен ввод в боевые действия новых резервистов, что позволит отодвинуть срок окончательного поражения еще на пару часов.