ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неподалеку от города Орехов украинские боевики предприняли попытку начать очередную контратаку, но потерпели неудачу. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что несколько военнослужащих армии противника попали в плен.

Среди них – экипаж одного из украинских танков в полном составе вместе с боевой машиной. Они являются представителям 65-й бригады ВСУ, местом постоянной дислокации которой является Львов.

Военкор рассказал, что танк достался российским военным в идеальном состоянии и с полным боекомплектом. При этом на каждом из снарядов указывалась фамилия и место жительства людей, от которых ВСУ хотели посылать эти боезаряды по позициям ВС РФ. Но использовать ни одного из них им не удалось.

Вам может понравиться

Захарова: В социальной сети Twitter самыми влиятельными оказались “пророссийские” аккаунты

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала исследование, которое провели в социальной сети «Твиттер» австралийские эксперты из университета Аделаиды. Она обратила внимание на тот факт, что именно пророссийские аккаунты стали самыми

Политолог Кот назвал приоритетное направление для удара ВСУ

Разведка боем, затеянная украинскими ВС на Запорожском направлении, завершилась эпичным провалом. ВС РФ дали понять, что таких «подарков», которые Киеву удалось получить в Харькове, он больше не дождется, рассказал политолог

Эксперт Рожин объяснил, зачем Украина готовит наступление на Запорожском направлении

Киев демонстрирует активную подготовку к наступлению на Донецком и Угледарском направлениях, но делает он это лишь для того, чтобы скрыть свою главную цель. Военный эксперт Борис Рожин считает, что сейчас