Неподалеку от города Орехов украинские боевики предприняли попытку начать очередную контратаку, но потерпели неудачу. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что несколько военнослужащих армии противника попали в плен.

Среди них – экипаж одного из украинских танков в полном составе вместе с боевой машиной. Они являются представителям 65-й бригады ВСУ, местом постоянной дислокации которой является Львов.

Военкор рассказал, что танк достался российским военным в идеальном состоянии и с полным боекомплектом. При этом на каждом из снарядов указывалась фамилия и место жительства людей, от которых ВСУ хотели посылать эти боезаряды по позициям ВС РФ. Но использовать ни одного из них им не удалось.