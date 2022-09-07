Внезапная попытка контрнаступления ВСУ на Балаклею указывает на то, что действиями украинских войск управляют натовские кураторы. Это подтверждают и западные СМИ, которые анонсировали переход на стратегию «булавочных уколов».

Портал «Военное обозрение» рассказал, что Балаклея была выбрана для штурма, так как контроль над городом осуществляется резервистами Народной милиции ДНР и ЛНР. Они оказались в весьма сложном положении и были вынуждены сдать первую линию обороны, однако дальше ВСУ пройти не смогли. Мало того, они понесли крупные потери в технике и личном составе.

По мнению экспертов, российские войска сейчас могут также пойти на обманный маневр и усилить наступление в направлении Харькова. Это позволит связать силы ВСУ, не позволить отправить подкрепление к Балаклее и лишить контрнаступление всякого смысла.