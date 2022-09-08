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Телеграм-канал «Старше Эдды» рассказал о подразделениях союзных сил, которые уже больше суток ведут боевые действия под Балаклеей, фактически находясь в окружении ВСУ. Авторы считают, что Киев попытается развить успех, но вот получится у него это или нет, пока сказать сложно.

Российские ВС перегруппировывают силы и подтягивают резервы, поэтому имеют все шансы разрушить планы противника. А они весьма амбициозны – Киев намерен дойти до Купянска, чтобы отрезать Изюм и Балаклею от снабжения. Сейчас сил у него вполне хватает, однако не стоит забывать, что союзные силы не собираются молча взирать на действия националистов.

Самые серьезные события на данный момент происходят под населенным пунктов Волохов Яр, который наряду с Шевченково является одной из главных целей Киева. Там сразу два подразделения Росгвардии ведут сложные боевые действия, находясь фактически в окружении.

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