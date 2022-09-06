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Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что российские военные уничтожили высокоточными ударами базу иностранных наемников в Харьковской области.

Оказалось, что база была уничтожена уже несколько недель назад, но украинское командование этот факт скрывало. Сейчас стало известно, что в результате нанесения высокоточных ударов по базе иностранные контрактники понесли существенные потери в личном составе.

Есть точная информация о том, что погибли два гражданина Великобритании и Австралии. Но речь может идти и о нескольких десятках иностранных наемников. Эксперты отмечают, что база была временной. Она использовалась только для проведения атак на Изюмском направлении. В отряде были иностранцы из Нидерландов, США, Польши, Великобритании. После нанесения ударов лагерь полностью ликвидирован.

Точной информации, сколько именно иностранных наемников могут находиться на территории Украины, нет. Но известно, что основная их часть сейчас сконцентрирована в Херсонской и Харьковской областях.

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