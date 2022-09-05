Российским военным часто удается получить большое количество трофейного оружия после боев с ВСУ. Нередко украинские боевики просто бросают западное вооружение и покидают свои позиции. Военные корреспонденты издания “Русская весна” опубликовали новое видео, которое было заснято с фронтом спецоперации на Украине.

Военкор находился на Херсонско-Николаевском направлении. Именно здесь российские военные наносили контрудар и установили контроль над населенным пунктом Благодатное и его окрестностями.

В ходе проведения контрнаступления военнослужащим удалось получить очередную партию трофейного вооружения. На видео продемонстрирован трофейный бронежилет, ботинки, шлеи и другое обмундирование. Корреспонденты обращают внимание на то, что среди трофеев оказались несколько раций, бинокли и приборы ночного видения.