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В результате серии ракетных ударов по Запорожью в ночь на 22 сентября ВС РФ уничтожили телевизионную вышку и электроподстанцию, а также гостиницу, которая использовалась в качестве пункта временного размещения боевиков ВСУ и наемников, приезжающих из стран НАТО, рассказал портал «Военное обозрение».

Также сообщается об ударе ВС РФ по Николаеву. Авторы публикации приводят очередное странное заявление главы областной администрации Виталия Кима об атаке ракетами С-300. Николаевский губернатор никак не может запомнить, что боезаряды этих зенитно-ракетных комплексов не предназначены для поражения наземных целей и каждый раз повторяет один и тот же абсурд.

Напомним, что 21 сентября в Запорожье была проведена атака на оперативный штаб ВСУ, в котором планировались операции в Харьковской области и на Донбассе.

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