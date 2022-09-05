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Сегодня ночью российские военные продолжали наносить удары по военным объектам противника на территории Запорожской области. Были поражены несколько объектов боевиков в Запорожье.

Ночью в городе несколько раз срабатывала воздушная тревога. Местные жители говорят о том, что было не менее пяти прилетов. Сирены воздушной тревоги и в Харьковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Военные корреспонденты сообщают о нанесении ударов по объектам ВСУ в Никополе. Именно из этого города постоянно ведутся обстрелы АЭС в Запорожье. 4 сентября сообщалось о том, что снаряд попал в один из энергоблоков станции. В момент атаки он не эксплуатировался. Снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу хранилища ядерного топлива на территории атомной станции.

Кроме того, стало известно, что российские военные уничтожили в Запорожье несколько единиц военной техники ВСУ.

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