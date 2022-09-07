читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время учений “Восток-2022” российские военные осуществили массированное применение огнемётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

“Огнемётная карусель” была применена на полигоне Сергеевский. Суть такого метода состоит в уничтожении цели последовательно с разных направлений. Огнемёты массированно применил во время отработки практических действий – уточнили в Минобороны.

Удары по учебным целям проводили из реактивного пехотного огнемёта РПО-ПДМ-А. Он применяется для ликвидации личного состава неприятеля на открытой местности и в различных сооружениях. Кроме того, вооружение можно применять для уничтожения техники и укреплений. Отмечается, что по сравнению со своим предшественником, модернизированный вариант реактивного огнемёта имеет двукратное преимущество в могуществе.

Вам может понравиться

Румынский эксперт заявил о выполнении одной из целей СВО

Специальная военная операция (СВО) ведётся не только с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину. Среди секретных задач – изучение российской стороной западного вооружения. И эта цель уже достигнута. Об этом рассказал

В Греции ответили на заявление Эрдогана по островам в Эгейском море

Греция в ответ на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана обеспечить Афинам «тяжелые последствия» за применение комплексов С-300 обратилась в Североатлантический Альянс. Она заявила, что подобные высказывания турецкого лидера являются фактически

Военные ВСУ применили дорогостоящий ПЗРК Stinger против квадрокоптера НМ ДНР

Осуществлявший разведку квадрокоптер Народной милиции ДНР нарвался на отряд украинских националистов. Чтобы не позволить дрону навести удар артиллерии, они попытались его сбить. Первая попытка оказалась неудачной, очередь из автомата Калашникова
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C |