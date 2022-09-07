Во время учений “Восток-2022” российские военные осуществили массированное применение огнемётов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

“Огнемётная карусель” была применена на полигоне Сергеевский. Суть такого метода состоит в уничтожении цели последовательно с разных направлений. Огнемёты массированно применил во время отработки практических действий – уточнили в Минобороны.

Удары по учебным целям проводили из реактивного пехотного огнемёта РПО-ПДМ-А. Он применяется для ликвидации личного состава неприятеля на открытой местности и в различных сооружениях. Кроме того, вооружение можно применять для уничтожения техники и укреплений. Отмечается, что по сравнению со своим предшественником, модернизированный вариант реактивного огнемёта имеет двукратное преимущество в могуществе.