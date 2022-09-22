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Российские десантники показали на видео новые трофеи, которые взяли в результате одного из боев с националистическими формированиями ВСУ. В их распоряжение попала бронетехника украинской армии, передает портал РЕН ТВ.

Военнослужащие ВДВ РФ захватили боевую машину пехоты БМП-2, которую на Украину прислала одна из восточноевропейских стран в рамках военной помощи. Это модернизированная техника, которая теперь будет участвовать в боевых действиях против боевиков ВСУ.

Также российские десантники взяли в качестве трофея БТР-3У, который произведен на Украине. На него конструкторы установили дополнительное западное вооружение, повышающие эффективность использования техники и ее огневую мощь.

Напомним, что союзные силы регулярно получают трофеи в виде не только украинского, но и западного вооружения. В основном это гранатометы и противотанковые комплексы, но часто попадаются и самые разнообразные образцы бронетехники.

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