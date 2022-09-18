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В бою с националистическими формированиями в одном из населенных пунктов российский танк был подбит противником. Подразделение не бросило загоревшуюся боевую машину, увело ее от жилых домов, чтобы не спровоцировать пожар, и устранило возгорание, рассказал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны.

Командир танковой роты Западного военного округа Владислав сообщил, что во время разведки подразделение наткнулось на противника, открывшего огонь из ручного гранатомета. Одина из боевых машин была подбита, но офицер приказал забрать ее, не оставляя боевикам ВСУ. Задача была с честью выполнена, бойцы увели танк и под прикрытием двух других машин погасили пламя.

Огневая точка ВСУ в результате короткого боя была уничтожена, отмечается в сообщении Минобороны.

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