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Беспилотный аппарат ВС РФ снял на видео горячий танковый бой на одном из участков фронта в ходе специальной военной операции на Украине. Портал Avia.Pro отмечает, что дрон при этом еще и наводил удары российских танкистов, что позволило им одержать уверенную победу над противником.

Боевикам ВСУ удалось произвести несколько выстрелов из танкового орудия, однако снаряды просвистели мимо российской боевой машины. После этого оба экипажа занялись спешной перезарядкой и бойцы ВС РФ справились с этой задачей гораздо быстрее. Они тут же нанесли удар по вражеской бронетехнике прямой наводкой, что и привело к окончанию боя.

Снаряд пробил броню украинского танка насквозь и угодил точно по боекомплекту, который моментально сдетонировал и оставил от вражеской машины груду металлолома.

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