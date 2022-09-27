Правоохранители выявили диверсантов в Херсонщине. В селе Чернобаевка задержали двоих человек. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источники в силовых структурах.

Уточняется, что оба задержанных – молодые люди: одному 24 года, другому – 19 лет. Они собирали данные о передвижении российских войск в Херсонской области, а также о местах их дислокации. При этом наиболее активно злоумышленники собирали информацию о сосредоточении авиации и систем противовоздушной обороны.

Кроме этого, как заявляют в правоохранительных органах, оба задержанных участвовали в подготовке терактов в Херсоне. За свою работу молодые люди получали деньги, однако речь идёт о символических суммах.

Украинские диверсанты активно действуют на освобождённых территориях. Однако действия соответствующих групп оперативно пресекают российские силовики. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа была нейтрализована в Запорожье.