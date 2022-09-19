В ночь на 19 сентября российские ВС активно задействовали на Харьковском направлении реактивные системы залпового огня «Смерч». Они нанесли мощные удары по позициям украинских войск, которые все еще предпринимают попытки перейти к наступательным действиям. Враг уничтожен, его планы в очередной раз сорваны, сообщил портал “Русская весна”.

Напомним, что Киев сумел провести внезапное контрнаступление под Харьковом и вынудил российские войска временно покинуть ряд населенных пунктов. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, а атаки националистических формирований захлебнулись.

Киев уже меньше пускается в авантюры, однако периодически все же повторяет робкие попытки перейти к атаке. Чтобы окончательно отбить это желание, российские ВСУ наносят удары по позициям ВСУ с применением РСЗО «Смерч», ствольной и реактивной артиллерии.