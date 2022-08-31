читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ продолжают запускать ракеты в сторону населённых пунктов Херсонской области. Власти города Новая Каховка сообщили, что он снова был обстрелян. При этом российские системы ПВО для отражения обстрела выпустили более 20 ракет. Об этом сообщает ТАСС – со ссылкой на военно-гражданскую администрацию населённого пункта.

В сообщении не приводятся подробности, сколько ракет было сбито и есть ли пострадавшие. Утоняется только, что обстрел начался в половину одиннадцатого вечера по московскому времени, сирены воздушной тревоги звучали больше получаса.

ВСУ обстреливает города и посёлки Херсонской области с конца прошлой недели. От ракетных ударов уже есть пострадавшие среди мирных жителей, разрушены некоторые объекты социальной и инженерной инфраструктуры, повреждены жилые дома. Периодические в Новой Каховке из-за обстрелов население остаётся без электричества и воды.

Вам может понравиться

СП: Мэр Одессы Труханов призвал Зеленского уступить территории и подписать мирное соглашение с РФ

Одесский мэр Геннадий Труханов дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое уже третий день вызывает возмущение националистов и лжепатриотов Украины, рассказал портал «Свободная пресса». Труханов заявил итальянским журналистам, что

Эксперты “СП” рассказали, что испытывают ВСУ под артиллерийскими обстрелами

Институт изучения войны продолжает распространять дезинформацию в отношении контрнаступления ВСУ. Поражение уже представлено как своеобразная “психологическая атака” украинских боевиков. Эксперты издания “Свободная пресса” сообщают о том, что украинское контрнаступление представляют

Огневой «мешок» для ВСУ: Раскрыты подробности провальной контратаки украинских боевиков под Сухим Ставком

В новой сводке Генштаба ВСУ не сказано ни слова о «контрнаступлении» в северной части Херсонской области. Учитывая, что вчера Киев красноречиво заявлял, что чуть не захватил контроль над Крымом, это
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 31 августа – ясно, до 34 °C | Подольск: погода, 31 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 31 августа – ясно, до 35 °C |