ВСУ продолжают запускать ракеты в сторону населённых пунктов Херсонской области. Власти города Новая Каховка сообщили, что он снова был обстрелян. При этом российские системы ПВО для отражения обстрела выпустили более 20 ракет. Об этом сообщает ТАСС – со ссылкой на военно-гражданскую администрацию населённого пункта.

В сообщении не приводятся подробности, сколько ракет было сбито и есть ли пострадавшие. Утоняется только, что обстрел начался в половину одиннадцатого вечера по московскому времени, сирены воздушной тревоги звучали больше получаса.

ВСУ обстреливает города и посёлки Херсонской области с конца прошлой недели. От ракетных ударов уже есть пострадавшие среди мирных жителей, разрушены некоторые объекты социальной и инженерной инфраструктуры, повреждены жилые дома. Периодические в Новой Каховке из-за обстрелов население остаётся без электричества и воды.