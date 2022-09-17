Буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» в умелых руках способны уничтожить любе укрепленные позиции противника. Артиллерийские подразделения ВС РФ из Краснодара подтверждают это практически ежедневно, рассказал портал «Русская весна».

Опорники и пункты управления, целые укрепрайоны и мощные фортификационные сооружения, большие скопления живой силы и бронетехника – все это уничтожается снарядами российских пушек, наведение которых на цель осуществляется с беспилотных аппаратов.

Военные корреспонденты опубликовали видео, на кадрах которого «Гиацинты» наносят сокрушительные удары по укрепрайонам к северу от разрушенного донецкого аэропорта. Каждый снаряд попадает точно по намеченной цели, нагоняя на противника леденящий душу страх.