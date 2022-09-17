ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Буксируемые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» в умелых руках способны уничтожить любе укрепленные позиции противника. Артиллерийские подразделения ВС РФ из Краснодара подтверждают это практически ежедневно, рассказал портал «Русская весна».

Опорники и пункты управления, целые укрепрайоны и мощные фортификационные сооружения, большие скопления живой силы и бронетехника – все это уничтожается снарядами российских пушек, наведение которых на цель осуществляется с беспилотных аппаратов.

Военные корреспонденты опубликовали видео, на кадрах которого «Гиацинты» наносят сокрушительные удары по укрепрайонам к северу от разрушенного донецкого аэропорта. Каждый снаряд попадает точно по намеченной цели, нагоняя на противника леденящий душу страх.

Вам может понравиться

Newsweek рассказал о наихудшем сценарии противостояния между Россией и НАТО

Издание Newsweek рассказало, что отношения между США и Россией испортились задолго до спецоперации ВС РФ, однако происходящие сейчас на Украине события вполне могут развиться в наихудший сценарий – прямое противостояние

«Сломают или потеряют»: Требования Киева поставили американских военных в тупик

Киев неоднократно запрашивает у НАТО самолеты западного образца, однако даже в США, которые регулярно кричат о готовности помогать всеми силами, по этому вопросу до сих пор не сложилось единое мнение.

Политолог Кот назвал приоритетное направление для удара ВСУ

Разведка боем, затеянная украинскими ВС на Запорожском направлении, завершилась эпичным провалом. ВС РФ дали понять, что таких «подарков», которые Киеву удалось получить в Харькове, он больше не дождется, рассказал политолог