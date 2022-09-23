Россиянка съездила в отпуск в Хургаду и выразила недовольство поведением туристов в местном отеле. Цена на комфортное времяпребывание увеличилась, а дополнительные услуги навязывают повсеместно за отдельную оплату.

Перед отправкой отдыхающим предлагают упаковать багаж по стоимости меньшей в 2 раза, чем в аэропорту.

Еще одним промахом является отсутствие работающего расписания перевозки до пляжа и низкое качество обслуживания в местных ресторанах.

Девушка поделилась, что отель предлагал самые низкие цены для туристов из стран СНГ и Европы, что привело к тому, что сюда приехали разные слои населения. Также она подчеркнула, что ранее нигде еще не встречала такое количество некультурных людей. Все либо толпятся в баре за спиртным или для того, чтобы поесть. При этом в такое общественное место как ресторан могут прийти в одном купальнике.