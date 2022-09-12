ВСУ пытаются наступать на Угледарском направлении, на которое уже перебросили дополнительные силы. Однако ВС РФ отлично понимают, что ситуация с Балаклеей на Донбассе повториться не должна и эффективно обороняются, применяя артиллерию, рассказал военный корреспондент Аким Алапчев.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что Угледарское направление является стратегически важным для российских войск. От них требуется осуществлять контроль над автомагистралью, чтобы подразделения ВСУ и иностранных наемников не смогли добраться до города.

Кроме того, необходимо контролировать все передвижения ВСУ, чтобы не пропустить очередной обманный маневр и своевременно отразить любые возможные атакующие действия.