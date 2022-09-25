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Апрельские испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стали для Запада демонстрацией оружия, способного пресечь любую агрессию НАТО. Это вооружение относится к тем доступным ВС РФ средствам поражениям, о которых 21 сентября говорил президент Владимир Путин.

Индийский эксперт Ашиш Дангвал, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», напомнил, что ракета «Сармат» способна нести до 10 гиперзвуковых боевых блоков. Каждый из них представляет серьезную угрозу для противника.

Перехватить эти блоки системами ПВО и ПРО не представляется возможным. Они не только разгоняются до огромной скорости, но и обладают способностью к маневрированию. В лучшем случае американская или британская противовоздушная оборона успеют засечь отделившийся от МБР «Авангард» уже в момент попадания по цели, что вряд ли поможет предотвратить удар.

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