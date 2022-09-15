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Россия адекватно отреагирует на действия Соединенных Штатов, если Вашингтон примет решение передать Киеву ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, что дальность поражения целей этими боезарядами составляет 300 километров, из-за чего под ударом окажется целый ряд крупных городов РФ.

Захарова написала в своем телеграм-канале, что передача Украине ракет ATACMS сделает Соединенные Штаты участником конфликта.

Напомним, что Вашингтон отправил Киеву РСЗО HIMARS с условием, что эти комплексы не будут использоваться для ударов по территории РФ. Однако сейчас США пересматривают свою позицию и все чаще грозят отправить на Украину дальнобойные ракеты.

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