России придется разрушить порядок, который навязан всему миру Соединенными Штатами и основанный на правилах, которые сам Вашингтон нарушает, когда ему эту выгодно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он также предупредил Североатлантический альянс, что передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS автоматически сделает США и НАТО сторонами конфликта. Украинские националисты и без такого вооружения постоянно нарушают все возможные нормы гуманитарного права. Они обстреливают мирное население тех регионов, которые считают своими.

Если же Киев получит дальнобойные ракеты, он начнет наносить удары по территории РФ, причем в зону досягаемости РСЗО попадут крупные российские города. Терпеть подобное Москва не станет, передает издание “Взгляд”.

По словам Антонова, США делают все возможное, чтобы втянуть в противостояние на Украине своих союзников по Альянсу. Но Россия готова дать отпор и не сомневается в своей победе.