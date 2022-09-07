читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из учреждений Лисичанска бойцы Росгвардии нашли рапорт украинского офицера Александра Коваленко.

В официальном телеграм-канале ведомства они рассказали, что командир одного из подразделений ВСУ назвал причинами поражения в Лисичанске и Северодонецке низкий боевой дух военнослужащих ВСУ, отсутствие соответствующего опыта и навыков у командования украинской армии, крупные потери и отсутствие каких-либо средств защиты от огневого поражения при ударах ВС РФ.

Эксперты заметили шаблонность фраз и предположили, что украинские командиры пишут свои рапорта заранее. Они прекрасно понимают, что рано или поздно придется отчитываться о причинах неудач и нести ответственность, поэтому готовятся к этому.

Напомним, ранее командование ВСУ заявляло, что Лисичанск и Северодонецк были оставлены из-за отсутствия достаточно количества оружия для противостояния с ВС РФ.

Вам может понравиться

Артамонов: ВС РФ разгромили украинский “муравейник” в ответ на обстрелы Донецка

Российские ВС эффектно ответили Киеву на непрекращающиеся обстрелы Донецка. Они вычислили так называемый «муравейник» в Авдеевке и нанесли по нему сокрушительный удар, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Александр Артаманов. Он

Американские журналисты представили, что было бы с их страной, если бы ее президентом стал Горбачев

Журналист американского издания The Hill решил проанализировать, что было бы с США, если бы главой государства стал Михаил Горбачев. Подробности передает РИА “Новости”. Автор публикации предположил, что в то время

Российские ВС завершают уничтожение “Андреевского плацдарма” ВСУ на берегу реки Ингулец

Последние сутки ничего не изменили в контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. Несмотря на продолжающиеся попытки боевиков идти вперед, ВС РФ уверенно удерживают позиции. Мало того, они завершают разгром украинского плацдарма
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 7 сентября – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C |