В одном из учреждений Лисичанска бойцы Росгвардии нашли рапорт украинского офицера Александра Коваленко.

В официальном телеграм-канале ведомства они рассказали, что командир одного из подразделений ВСУ назвал причинами поражения в Лисичанске и Северодонецке низкий боевой дух военнослужащих ВСУ, отсутствие соответствующего опыта и навыков у командования украинской армии, крупные потери и отсутствие каких-либо средств защиты от огневого поражения при ударах ВС РФ.

Эксперты заметили шаблонность фраз и предположили, что украинские командиры пишут свои рапорта заранее. Они прекрасно понимают, что рано или поздно придется отчитываться о причинах неудач и нести ответственность, поэтому готовятся к этому.

Напомним, ранее командование ВСУ заявляло, что Лисичанск и Северодонецк были оставлены из-за отсутствия достаточно количества оружия для противостояния с ВС РФ.