Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы и Россия», рассказал, что рано утром военные объекты ВСУ в областном центре сотрясли мощные взрывы. Он сослался на местных жителей, насчитавших не менее 20 ракетных ударов.

«Эти удары были нанесены по военным объектам и гражданской инфраструктуре, используемой в качестве военных баз и складов оружия и боеприпасов боевиками Зеленского и иностранными наемниками в моем родном городе Запорожье», – заявил Рогов.

Он также отметил, что противовоздушная оборона ВСУ пыталась сбить хоть одну ракету, но лишь добавила разрушений, так как зенитные боезаряды попадали по гражданским объектам.

Рогов не стал уточнять, какие именно объекты в Запорожье поражены. Он пообещал позже рассказать все подробности ударов, а также выразил надежду на скорейшее освобождение города из-под гнета киевского режима.