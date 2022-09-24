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Пентагон продолжает строить планы по ослаблению России, однако уже на первом этапе он столкнулся с серьезной проблемой. Специальная военная операция ВС РФ на Украине продемонстрировала важность наличия хорошо развитых Сухопутных войск. Однако США в последние десятилетия практически не уделяли им внимания.

Минобороны Соединенных Штатов, рассказал эксперт РИА Новости Андрей Коц, усиленными темпами строило новые самолеты и корабли, совершенно позабыв о Сухопутных силах. Они постоянно были на положении «бедных родственников», получающих не крупные финансовые влияния, а «крошки с барского стола».

Сейчас Вашингтон спохватился и авральными темпами взялся за реорганизацию Сухопутных войск. Однако, по мнению эксперта, завершится она не ранее, чем через 7 лет. Только к тому времени и Россия, и Китай вполне смогут разработать новую тактику противостояния Соединенным Штатам, которые вновь окажутся в аутсайдерах.

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