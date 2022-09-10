Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей первой речи заявила о скорой отмене моратория на добычу нефтегазовых ресурсов и спровоцировала весьма бурное обсуждение этой тематики жителями страны. Все дело в том, что именно партия, выдвинувшая Трасс в парламент три года назад, и ввела этот самый мораторий.

Премьер заявила, что Великобритания вернется к добыче полезных ископаемых методом гидроразрыва пласта, который сама относительно недавно подвергала критике. Она заявляла, что данная технология должна находиться под строгим запретом, однако сейчас ратует за отмену моратория.

РИА Новости отмечает, что британские журналисты и специалисты-экологи, а также простые граждане в социальных сетях подвергли критике такое заявление новой главы правительства. Можно предположить, что это только начало, так как своим высказыванием об отмене моратория Трасс открыла ящик Пандоры.