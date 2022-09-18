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Украинские власти набирают военнослужащих в ВСУ с помощью террора. Проводя мобилизацию, они угрожают семьям граждан, которые отказываются идти в зону боевых действий. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на военнослужащего ВС РФ.

“Пианист” – такой позывной у военного, на которого ссылается агентство, – утверждает, что сам он сейчас находится в зоне боевых действий на угледарском направлении. С его слов, люди на освобождённых территориях рассказывают, что их родные служат в ВСУ из-за страха, который испытывают за своих близких.

Со слов военнослужащего, украинские власти обещали расправится с семьями тех, кто отказывается служить на стороне ВСУ.

Это уже не первые угрозы, которые в адрес жителей освобождённых территорий высказывали украинские власти. Ранее пособники киевского режима заявляли, что жителям областей, которые примут участие в референдумах о присоединении к России, будут грозить тюремные сроки.

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