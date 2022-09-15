Украинские ВС на Донбассе пытаются найти уязвимые места в обороне союзных сил, пишет РИА Новости. Так, они сдвинули линию соприкосновения практически к самым границам ЛНР, а также продолжают отчаянное сопротивление в районе Северска и Артемовска.

Обозреватель издания Андрей Коц напоминает, что после успешного контрнаступления в Харьковской области, руководство которым однозначно осуществляли офицеры Североатлантического альянса, боевики ВСУ форсировали реку Оскол и вышли к Красному Лиману. Этот населенный пункт сейчас является главным форпостом союзных сил, которые сводят на нет все попытки наступления ВСУ с применением артиллерии и авиации.

Если Киеву все же удастся взять Лиман, он получит возможность перекрыть трассу Северск-Славянск, а также откроет для себя новые возможности для наступления на Северодонецк и Лисичанск. Но в настоящий момент сделать это практически невозможно, так как ВС РФ отражают все атаки, используя превосходство в воздухе и преимущество в количестве артиллерийского вооружения.

Кроме того, обозреватель обратил внимание также на Угледарское направление, на котором ВСУ собрали весьма крупные силы, и на Запорожскую область. Последняя может стать целью следующего контрнаступления, так как Киев мечтает восстановить контроль над побережьем Азовского моря.