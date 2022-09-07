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Западные страны неохотно берут на себя ответственность за действия «солдат удачи» на территории других государств. Кроме того, сами наемники также стараются держаться подальше от своей родины, так как за многими из них числятся серьезные преступления, рассказала политолог и зампред Общественной палаты ДНР Анна Ревякина.

Она пояснила, что в Великобритании, к примеру наемники вообще находятся вне закона. Поэтому власти страны ни в коем случае не станут бросаться на помощь боевикам, которые попадают в плен или погибают на чужбине, приводит слова политолога портал “Свободная пресса”.

В ситуации с Украиной для «серых гусей» вообще все выглядит очень плохо, так как Запад активно делает вид, что совершенно не вмешивается в спецоперацию ВС РФ. Однако множество боевиков из Британии, США и других натовских государств опровергают это утверждение, хотя и находятся на Украине по собственной воле.

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