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Президент Украины Зеленский заявил, что отключение электроэнергии и перебои с ней в пяти регионах страны – это «месть России» за стремительное контрнаступление ВСУ под Харьковом. По его словам, Москва специально ударила по крупным ТЭЦ и водохозяйственным объектам, чтобы оставить украинцев без света и тепла.

По состоянию на вечер 11 сентября, полный блэкаут наблюдался на территориях Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Проблемы с подачей энергии были зафиксированы также в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Украинские телеграм-каналы написали, что в одних городах этих регионов свет исчез полностью, в других населенных пунктах были отмечены серьезные скачки напряжения.

Напомним, что ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявлял, что ВСРФ необходимо отключить свет на всей территории Украины, чтобы поставить противника на колени легитимным способом.

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