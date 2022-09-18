Российские ВС в ответ на попытки «контрнаступления» ВСУ активно применяют авиацию и артиллерию. Также эффективно работают средства ПВО, которые отражают удары Киева из западных РСЗО, сообщает 5 канал.

Сразу после локальных успехов ВСУ на Харьковском направлении российские ВС провели несколько весьма серьезных атак, которые стали чувствительными не только для Украины, но и для ее западных кураторов. Так, после разрушения Карачаевской дамбы, поднявшего уровень воды в Ингульце, и удара по ТЭЦ в Харьковской области западные политики захотели вдруг переговоров.

Открыл сезон дипломатии канцлер Германии Олаф Шольц, который полтора часа разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Следом за ним отозвался и бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, представивший проект гарантий безопасности для Украины. Который, впрочем, не особо устраивает российскую сторону.

Президент РФ коротко охарактеризовал все попытки переговоров со стороны Запада и Украины, вспомнив весенние консультации в Стамбуле: