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Российские ВС в ответ на попытки «контрнаступления» ВСУ активно применяют авиацию и артиллерию. Также эффективно работают средства ПВО, которые отражают удары Киева из западных РСЗО, сообщает 5 канал.

Сразу после локальных успехов ВСУ на Харьковском направлении российские ВС провели несколько весьма серьезных атак, которые стали чувствительными не только для Украины, но и для ее западных кураторов. Так, после разрушения Карачаевской дамбы, поднявшего уровень воды в Ингульце, и удара по ТЭЦ в Харьковской области западные политики захотели вдруг переговоров.

Открыл сезон дипломатии канцлер Германии Олаф Шольц, который полтора часа разговаривал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Следом за ним отозвался и бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, представивший проект гарантий безопасности для Украины. Который, впрочем, не особо устраивает российскую сторону.

Президент РФ коротко охарактеризовал все попытки переговоров со стороны Запада и Украины, вспомнив весенние консультации в Стамбуле:

«Вместо заключения соглашения киевские власти тут же отказались от всех договоренностей, забросили их в ящик, объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Флаг в руки, они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится», – заявил Владимир Путин.

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