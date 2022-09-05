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Тысячи военнослужащих ВСУ принесены в жертву президентом Украины Зеленским ради провалившейся пиар-акции перед Западом, сообщает портал телеканала РЕН ТВ. Авторы публикации поясняют, что речь идет о попытке Киева захватить Запорожскую АЭС.

Данную операцию Киев подгадал под визит инспекторов МАГАТЭ, а ее планированием занимались видные специалисты британской разведки Ми-6. Установление контроля над ЗАЭС задумывалось как «вишенка на торте» крупного контрнаступления на юге, но все планы спутали российские военные. Они своевременно обнаружили попытку атаки и пресекли ее на корню, украинским боевикам даже не удалось добраться до станции.

Теперь Зеленский продолжает бросать тысячи солдат в контрнаступление на Херсонском направлении. Определенные успехи украинская армия демонстрирует, однако в основном и эту операцию можно назвать провалом. Впрочем, Киев вполне может использовать и его, чтобы выпросить у Запада еще немного оружия для новых «свершений» с колоссальными потерями ВСУ.

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