Redroad G10: робот-пылесос с функцией мытья полов, избавленный от всех недостатков современных конкурентов

Подавляющее большинство роботов-пылесосов способны справиться разве что с небольшими залежами пыли, но не в состоянии убрать застарелые пятна. Redroad G10 – это совсем другая история. Этот агрегат полностью лишен недостатков других подметальных машин, он позволяет полностью автоматизировать уборку во всех помещения дома и не требует от владельцев периодически брать в руки швабру. Если за другими пылесосами приходится ходить с тряпкой и удалять пятна и грязь, то Redroad G10 избавляет от этой необходимости.

Это устройство обладает множеством преимуществ, каждое из которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Важно, что с 20.09.2022 по 16.10.2022 цена 44 500 р. вместо 60 990 р.

Ультравысокая частота вибрации для удаления стойких пятен

Этот робот-пылесос наделен функциями удаления пыли, как и другие подобные устройства. Однако помимо этого он способен мыть полы, причем делает это на отличном уровне. Далеко не каждый человек вручную сможет отмыть пол так же, как это делает Redroad G10. У него всегда есть время на уборку, если аккумулятор полностью заряжен!

Агрегат оснащается тряпкой, которая состоит из двух слоев. Верхний хорошо удерживает в себе влагу, так как выполнен из отлично впитывающего ее материала. Нижний же изготовлен из натурального хлопка, осуществляющего качественную очистку любых поверхностей, не оставляя на них никаких следов.

Еще одно важное достоинство – это ультравысокая частота вибрации, которая одновременно оказывает сильное давление, позволяющее удалять все пятна. Даже те, на которые долгое время не обращали внимания. А когда обратили, то банальная швабра с тряпкой уже не помогают.

Швабра всегда идеально чистая

Еще одно неоспоримое преимущество, из-за которого просто необходимо обратить внимание на робот-пылесос Redroad G10 – это способность после каждых 10 квадратных метров уборки качественно очищать швабру. Да, да, робот возвращается на базовую станцию несколько раз в процессе наведения порядка, чтобы тряпка была идеально чистой и продолжала оставлять за собой чистоту, а не неприятные на вид разводы.

Как только уборка завершается, швабра слегка приподнимается вверх, чтобы подсохнуть. Влажность создает идеальные условия для появления вредных микроорганизмов, однако Redroad G10 не оставляет им ни единого шанса.

Итак, подводим итог – робот пылесос, в который включена функция мытья пола, не пачкает его грязной шваброй, так как в зависимости от площади помещения он возвращается один, два, а то и более раз на базовую станцию для очистки тряпки. Кроме того, он поднимает ее в конце уборки, чтобы не создавать условия для появления целых колоний болезнетворных бактерий. Тряпка высыхает и к следующему разу она полностью готова к наведению чистоты.

Redroad G10 бережет ваши руки

При всем вышеперечисленном, пользователю не нужно брать в руки тряпку или вмешиваться в уборку каким-то другим путем. Redroad G10 все делает сам, включая очистку швабры и возвращение к мытью полов. Он работает полностью в автоматическом режиме, не позволяя владельцу тратить время и силы на наведение порядка в квартире или частном доме.

Робот пылесос точно знает, когда нужно браться за уборку и выполняет свои функции на высоком качественном уровне. Он заботится не только о чистоте, но и красоте ваших рук и о здоровье всей семьи, уничтожая не только грязь, но и вредные микроорганизмы, способные негативно повлиять на состояние человека.