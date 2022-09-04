Портал «Русская весна» показал уникальные кадры ударов ВС РФ по военным объектам в Николаеве. Отмечается, что вопреки заявлениям украинского Генштаба, российские войска использовали для этой цели крылатые ракеты «Калибр», а не боезаряды комплексов С-300.

На записи показан старт ракет из акватории Черного моря, а затем их точное попадание по объектам военной инфраструктуры Украины. Удары сопровождаются возгоранием и столбами черного дыма, поднимающегося над пораженными целями.

Киев традиционно умалчивает о том, куда именно угодили ракеты. Мэр Николаева Александр Сенкевич ожидаемо заявил, что «ВС РФ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и медицинские учреждения», но практика показывает, что подобные заявления – это подтверждения точного попадания боезарядов именно по военным объектам.