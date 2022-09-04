читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» показал уникальные кадры ударов ВС РФ по военным объектам в Николаеве. Отмечается, что вопреки заявлениям украинского Генштаба, российские войска использовали для этой цели крылатые ракеты «Калибр», а не боезаряды комплексов С-300.

На записи показан старт ракет из акватории Черного моря, а затем их точное попадание по объектам военной инфраструктуры Украины. Удары сопровождаются возгоранием и столбами черного дыма, поднимающегося над пораженными целями.

Киев традиционно умалчивает о том, куда именно угодили ракеты. Мэр Николаева Александр Сенкевич ожидаемо заявил, что «ВС РФ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и медицинские учреждения», но практика показывает, что подобные заявления – это подтверждения точного попадания боезарядов именно по военным объектам.

Вам может понравиться

Жители Крыма восхитились колонной российской военной техники

Колонна российских военных грузовиков, движущаяся по территории Крыма, восхитила жителей полуострова. Они выкладывают в Сеть фото и видеозаписи, сопровождая их радостными комментариями, пишет портал Avia.Pro. Крымчанам редко доводится видеть такие

Беспилотник снял на видео ликвидацию крупного подразделения тремя крылатыми ракетами

Три высокоточных удара крылатыми ракетами моментально уничтожили крупное мотострелковое подразделение, сообщает портал Avia.Pro. Авторы публикации дополнили ее видеозаписью, показывающей, как было дело. Взвод мотострелков фактически сам себя выдал, остановившись на

Натовские танки впервые замечены на границе Херсонской и Николаевской областей

Киев задействовал в очередной попытки контрнаступления на Херсон танки НАТО Leopard 2A4, полученные от Италии или Испании, сообщил телеграм-канал Рыбарь. Эти боевые машины, замеченные на границе Николаевской и Херсонской областей,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 4 сентября – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 4 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 4 сентября – пасмурно, до 31 °C |