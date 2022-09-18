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В обмен на продолжение поставок натовского оружия Киев мог отказаться от ряда территорий. Эти земли Соединенные Штаты планируют использовать для размещения ядерного вооружения, считает обозреватель испанского издания Rebelion Пабло Жофре Леаль.

Он напомнил, что после Второй мировой Соединенные Штаты примерно так же распорядились территориями Германии, поэтому соответствующий опыт у них уже есть. Военные объекты находятся в ФРГ до сих пор и Берлин ничего не может с этим поделать. Но с Киевом ситуация еще опаснее. Вашингтон может сделать Украину своим «подставным игроком» в ЕС, чтобы продолжать свои манипуляции на европейских землях.

«Апогеем станет приватизация земель и доступ к пищевым ресурсам Киева», – уверен Леаль.

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