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Украина продолжает милитаризацию с помощью США и НАТО. В планах Запада она является исключительно инструментом, призванным вести войну с Россией, ничего другого Вашингтону от нее не нужно, рассказали специалисты Европейского аналитического центра ECFR.

В настоящий момент эта организация планирует процесс перевода украинской армии на западные виды вооружения. Причем решению этого вопроса уделяется весьма пристальное внимание. Киев будет не просто получать все новые и новые поставки с натовским оружием – скорее всего, он начнет производить его на своей территории.

Так, сейчас планируется строительство новых заводов по изготовлению бронетехники, средств РЭБ, артиллерийских установок и боеприпасов. Некоторые предприятия в случае необходимости могут быть выстроены и в соседних Румынии с Польшей.

Кроме того, предполагается доверить планирование боевых действий против РФ советом министров обороны, который может быть создан в ближайшее время. Не исключено, что для этой цели будут привлечены главы военных ведомств США, Великобритании, а также ряда других стран, которые вкладывают крупные средства в вооруженное противостояние с Россией.

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