Портал «Русская весна» опубликовал видео горящего автопарка в Днепропетровске, который ВСУ активно использовали для своих нужд. В последнее время автобусы перевозили не столько пассажиров, сколько личный состав украинской армии, пояснили военные корреспонденты.

Кроме того, на территории автопарка хранилась боевая техника националистических формирований, поэтому было принято решение об уничтожении объекта.

Разные источники сообщают, что удары наносились высокоточными ракетами либо дронами-камикадзе «Герань-2». Атака привела к масштабному пожару, в результате которого сгорело около 100 автобусов. Также возгорание произошло в ангарах с техникой. Экстренные службы пытались ликвидировать последствия удара, но не сумели этого сделать.