12 миллионов долларов. Такую сумму выделило Министерство обороны США на ремонт и техническое обслуживание радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление Пентагона.

Техобслуживанию будут подлежать станции TPQ-50. Ранее они были переданы Киеву в рамках оказания военной помощи в конфликте с Москвой. Обслуживать станции будет компания SRCTec, она расположена в городе Сиракьюс. Необходимый ремонт всех станций – их количество не уточняется – должны завершить к концу июня будущего года. Средства на это выделяются из общей суммы, которую власти США предусмотрели для оказания военной помощи Украине.

Усиленные поставки вооружений на Украину страны Запада, в том числе и США, начали после старта российской специальной военной операции в Донбассе. В Кремле неоднократно подчёркивали, что вооружение и военная помощь, которую страны НАТО и США оказывают Украине, не приближают переговорный процесс. Кроме того, по заверениям российского МИДа, усиленное и неконтролируемое распространение вооружения на Украине может угрожать безопасности всей Европы.