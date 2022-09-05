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В офисе Зеленского подвели итоги контрнаступления в Херсонском направлении, которое Алексей Арестович ранее назвал «маленьким и симпатичным». Итоги показали, что “ключевым событием” стало поднятие украинского флага над зданием в селе Высокополье, находящемся на стыке Херсонской и Днепропетровской областей.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сразу же опубликовал в социальных сетях снимок, на котором изображен украинский флаг, привязанный к стойка на крыше здания. Сразу после этого Зеленский заявил, что заслушал доклад о возвращении флага туда, где он должен быть.

При этом не сообщается, знает ли Зеленский, сколько жертв понесли ВСУ, чтобы вернуть украинский флаг. За 6 дней украинские боевики потеряли более 2500 военнослужащих. При этом бои в Высокополье продолжаются. Сомнительный успех, когда для того, чтобы Зеленский опубликовал фото с флагом Украины, нужно потерять 2500 человек.

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